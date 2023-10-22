«Россия хочет от Молдовы только одного – чтобы в Приднестровье было спокойно» – Демидецкий

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россию в Молдове интересует только одна проблема – проблема Приднестровья. В Кремле хотели бы, чтобы вокруг ПМР не возникло ситуации, что РФ пришлось бы вмешиваться, как это было в Грузии и других местах.

Об этом заявил молдавский журналист, глава представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По его словам, сегодня нечего опасаться, поскольку население на обоих берегах Днестра не видит друг в друге врагов, более того – активно развивается торговля между Кишинёвом и Тирасполем. Более того – в интересах обоих берегов сохранить взаимовыгодные отношения. Но этого не хотят западные кураторы режима Санду, преследующие в Молдове собственные интересы.

«Мы что, нападаем на Приднестровье, воюем с Приднестровьем? Между людьми на левом и на правом берегу нет никакой вражды. Наши бизнесмены там делают бизнес. «Интер-РАО ЕЭС» там модернизировала Молдавскую ГРЭС, заменив там все агрегаты, и так далее. И нам бы только взять и сказать: давайте создавать совместные предприятия, мы даём вам право торговать, и так далее. Ведь торговать электроэнергией, произведённой на дешёвом газе – в интересах всего населения! Что мы сегодня и делаем! Но мы этого не хотим делать, потому что нам указывают: нам сейчас будут строить станцию, продавать электроэнергию из Румынии, понимаете? Здесь обыкновенный интерес», – отметил Демидецкий.

По его словам, руководители Молдовы связывают свою дальнейшую судьбу с другими странами:

«У меня такое ощущение, что те, кто держит руль, думают не о народе, а о своём будущем – где-то там, далеко», – резюмировал Валерий Демидецкий.