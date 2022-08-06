Россия, Китай, Иран должны каждому украинцу по миллиону долларов, – телеведущая Мосейчук

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Новости Украины

Россия и Белоруссия должны будут выплатить каждому украинцу по миллиону долларов «моральной компенсации за войну». Об этом в эфире интернет-канала «Ходят слухи» заявила известная украинская телеведущая Наталья Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорили с Романом Свитаном, военным экспертом, и он подал классную идею, очень справедливая. Он сказал – миллион долларов моральной компенсации за то, что сделала с нами Россия и ее союзники. То есть, если Белоруссия даёт землю для того, чтобы с ее земли взлетали истребители или там стояли ракетные комплексы, значит, Белоруссия тоже должна украинцам эти деньги выплачивать. Если присоединится Иран, например, и станет союзником России, значит, и Иран должен выплачивать компенсации украинцам, а если Северная Корея, то и Северная Корея, если Китай, то и Китай. Я просто, когда его слушала, мысленно ему аплодировала. Потому что это настолько справедливо, настолько правильно. И это настолько цивилизованно, потому что к таким правилам цивилизация дошла после Второй Мировой войны. Израиль запросил такие компенсации. И Аденауэр согласовал их и начал выплачивать», – заявила Мосейчук.

Также она пообещала: в случае украинской победы над Россией, ВСУ должны будут построить виселицу и «рубить головы» прямо у стен московского Кремля.

«Культивация ненависти к украинцам. Таких не исправишь. То есть, ответственное за вот таких – в Кремле. Так что, лавку можно строить недалеко от Кремля. Кстати, там всегда было лобное место, я напомню. Там, где казнили и секли головы. Так что им не привыкать», – заявила Мосейчук.