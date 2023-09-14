Россия – КНДР: союз с далеко идущими стратегическими последствиями

Укрепление отношений между РФ и КНДР пойдет на пользу каждому из государств. При этом Пхеньяну есть что предложить Москве даже без военно-технического сотрудничества.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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«К слову, торговля товарами между нашими странами была всегда довольно небольшой. Это было связано с тем, что Северная Корея слишком замыкалась на Китай, и у нее были проблемы со свободной валютой, чтобы что-то у нас покупать. Сейчас ситуация такая, что мы сами исключены из западной финансовой системы. Мы в сходном положении с точки зрения санкций, и для нас становятся привлекательными некоторые виды северокорейской продукции, на которые раньше не обращали внимание», – сказал Кашин в интервью «Московскому комсомольцу».

Он считает, что снова встаёт вопрос рабочей силы.

«В лучшие времена, когда всех этих ограничений не было, Северная Корея давала нам несколько десятков тысяч хороших рабочих, которые трудились в разных регионах страны. В России сейчас отмечается рекордно низкая безработица, нехватка рабочих рук, а северокорейцы всегда были идеальными трудовыми мигрантами. Они не остаются в стране пребывания, они живут своими закрытыми сообществами в условиях строгой дисциплины, у них нет проблем с законностью, и производительность труда у них хорошая. Наши работодатели их обычно очень любят», – отмечает эксперт.

Политолог напомнил, что военно-технического сотрудничества с КНДР не было с 1990-х годов, поскольку Москва соблюдала санкции.

«Начнется ли оно сейчас – это уже гипотетический вопрос. В принципе, у Северной Кореи и помимо военной продукции есть отдельные виды промышленной продукции, которые могут быть нам интересны. У них неплохое станкостроение, оно, может, и не самое передовое в мире, но развито на хорошем уровне. В 2010-е годы, пока совсем гайки с санкциями в отношении КНДР не закрутили, Северная Корея поставляла некоторые станки даже на китайский рынок. В Северной Корее хорошие айтишники. До того, как страна ушла в самоизоляцию в связи с ковидом, там неплохо развивались экспортное производство всевозможных текстильных изделий и некоторых видов товаров народного потребления», – говорит собеседник издания.

Он объяснил, чем КНДР может быть полезна в военном отношении.

«Безусловно, в военно-техническом аспекте мы превосходим Северную Корею во всем. Но при ведении интенсивных боевых действий рано или поздно возникает проблема дефицита производственных мощностей военной промышленности. Так происходит всегда. Так было и в обеих мировых войнах. Вы выгребаете прежде всего все доступные вам боеприпасы, а заодно некоторые виды вооружений, до которых можете дотянуться.

Северная Корея – один из крупнейших производителей артиллерийского вооружения и боеприпасов, при этом большинство используемых артиллерийских калибров имеют советское происхождение и совместимы с нашими артиллерийскими системами. КНДР также является одним из ведущих производителей оперативно-тактических баллистических ракет, производит много стрелкового оружия, опять же советских калибров, и боеприпасов к нему. Это, наверное, основное, чем они могли быть нам интересны. Кроме того, КНДР, помимо станков, вероятно, могла бы предоставлять какие-то виды сырья, полуфабрикатов и прочей исходной продукции для выпуска тех же самых боеприпасов.

Если решение о военно-техническом сотрудничестве действительно будет принято, то это может серьёзно изменить ситуацию на фронте, существенно увеличив количество доступных нашим войскам боеприпасов.

Что же там будет реально сделано в этом отношении – мы не можем сейчас сказать. Я думаю, что признавать факт этого сотрудничества, в любом случае ни одна страна не станет, даже если оно будет развёрнуто», – подчеркивает эксперт.

По его мнению, даже если договоренности в плане военно-технического сотрудничества не будут достигнуты, а просто начнётся бурное развитие экономических связей, это уже приведёт к далеко идущим стратегическим последствиям, что и тревожит Запад.

«Северная Корея может неплохо рвануть экономически. Если удастся реализовать схемы экспорта, то, даже абстрагировавшись от военно-технического сотрудничества, северокорейская рабочая сила и та промышленная продукция, которую они могут делать в обмен на поставки энергоносителей, продовольствия и российской гражданской машиностроительной продукции, востребованной в КНДР, уже даст довольно мощный эффект. У КНДР даже в лучшие времена весь объём внешней торговли составлял считаные миллиарды долларов. Так было даже до того, как они самоизолировались в связи с началом пандемии. Это низкая база, с которой довольно легко можно стартовать, то есть тут важно найти те моменты, что для нас были бы полезными», – резюмировал Кашин.