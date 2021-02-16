«Россия конкурентоспособна Илону Маску» – сенатор

16.02.2021, Москва, Елена Острякова

Частные российские компании, работающие в космической сфере, могли бы предложить свои технологии на рынке Африки.

Об этом сегодня на совещании в Совете Федерации РФ сказал сенатор Игорь Морозов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как только появится частный бизнес, с небольшими услугами, это будет востребовано на рынке Африки. Вы посмотрите, как запрашивают у нас всю информацию, которой владеет Российская Федерация на ближних орбитах. Это интересно в первую очередь для мобильной связи, для телевидения. И чем дальше мы продвигаемся с различного рода технологиями, тем больший интерес проявлен к российскому космосу, потому что мы конкурентоспособны не только по отношению к США и Илону Маску, даже к китайцам», – сказал Морозов.

По его словам частные компании уже привлекаются к сотрудничеству в области космических технологий в российских регионах.

«Вот мы в Рязанской области сейчас создаем аэрокосмический центр, и я знаю, что уже переговоры идут с Роскосмосом, и абсолютно уверен, что в регионах потенциал и интеллектуальный, и экономический, он тоже есть. Просто нужно конкретно точечно сейчас выстраивать эти схемы, мы чуть опоздали во времени, но для нас уже есть ориентиры впереди», – сказал Морозов.

В настоящее время в космосе находится 570 космических аппаратов дистанционного зондирования земли, доля коммерческого космоса составляет 54%. У России частных спутников нет.