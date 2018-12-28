Россия кошмарит экипажи американских кораблей в Черном море

28.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Каждый заход военного корабля США в Черное море сопровождается моральным дискомфортом экипажа, прекрасно осознающего, что борт находится под прицелом ракетных установок России.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что такое одиночный американский эсминец в акватории Чёрного моря? Это цель. Российские противокорабельные береговые комплексы «Бал» и «Бастион» сопровождают в момент входа этого американского корабля в акваторию Чёрного моря.

На нём мы тренируемся. Кто-то на кошечках, как ВМС Украины, а мы тренируемся на тех НАТОвских и американских боевых единицах, которые входят.

Что означает тренировка? Это означает, что цель берётся на сопровождение, отрабатываются различные режимы сопровождения» – отметил он.

«А самое главное – американские моряки это чувствуют по той простой причине, что режим работы радиолокационных средств комплексов «БАЛ» и «Бастион» достаточно хорошо чувствуют американские корабли. Они понимают, что они цели, и здесь одна мысль: «Скорей бы вот там пройтись и оттуда уйти», – добавил эксперт.