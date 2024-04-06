Россия – ковчег и бастион

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В числе друзей редакции есть нескольких семей, давно уехавших из России, но решивших вернуться на Родину. Причина не только в желании оказаться «среди своих», говорить на русском языке (крымчане поймут). В Израиле выяснилось, что воздушная тревога звучит чаще, чем в Севастополе. А в Великобритании из-за навязывания гей-пропаганды в школе родители всерьез опасаются, как бы ребенку не взбрело в голову поменять пол.

Но едут в Россию не только «наши» возвращенцы. Есть и реальные, настоящие иностранцы, кто приезжают на ПМЖ. Для американцев под Серпуховом посёлок строят. Немцы едут. И наши бывшие, и натуральные.

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Благо ли это для России? «Пробивных» иностранцев привлекали на службу еще русские цари. Вспомним, что своим расцветом Одесса обязана французу Ришелье. Думается, что и сегодня приезжающие с Запада люди могли бы стать не менее ценными специалистами, чем поток гастарбайтеров из Средней Азии.

Проблема лишь в бюрократии. На слуху недавняя история, когда приехавших так канадцев из-за плохого знания языка чуть не депортировали. Но тогда, слава Богу, совместными усилиями неравнодушной общественности наших новых соотечественников отстояли.

«В основном в Россию решаются переезжать люди правые по взглядам, которые придерживаются классических убеждений, нравственных ценностей. То есть, это консерваторы, для которых важны семья, государство, работа, дети. А на Западе мы видим, какие процессы происходят в области ЛГБТ-распространения, когда даже детей первого-третьего заставляют присутствовать на соответствующих уроках. Если родители против этого, то их могут посадить в тюрьму на 15 суток, а при повторных случаях где-то даже забрать детей», – говорит обозреватель Юрий Баранчик.

Россия подвергается атаке так называемого коллективного Запада не только потому, что обладает колоссальными природными ресурсами. Сейчас Россию хотят уничтожить, потому что она встала на пути на глобалистов, с их политикой расчеловечивания человека, сатанизма, деградации и атомизации общества.

Да, Россия становится бастионом защиты традиционных ценностей. При этом ведет борьбу и за своё будущее, и за сохранение народов и культур даже тех государств, которые ведут против неё войну.

Россия – это новый ковчег, который может спасти человеческую цивилизацию от гибели. У нас по Конституции записано то, что на Западе давно уничтожено: семья союз между мужчиной и женщиной, и более никакие союзы, никаких несуществующих гендеров не могут называться семьёй.

Это привлекает всё большее число людей из стран, которые ещё недавно, и мы называли «цивилизованными». Невзирая на антироссийскую пропаганду, миграционный поток из таких стран в Россию постепенно увеличивается. Люди бегут от западного ада безбожия, от диктатуры «либерализма», от беззакония под вывеской «западной демократии».

Упадок Запада не произошел одномоментно. Это результат системной работы по формированию политических элит. С помощью сетей НКО-НПО, глобальных СМИ, которые могут достойного человека уничтожить, а ничтожество возвысить. Примерами полны все политические верхушки и европейских стран, и многих других на планете.

Этот процесс проходил не только среди «широких слоёв общественности», но не обошел стороной и элиту западного общества. В тех учебных заведениях, где эта элита обучалась, с последней трети прошлого века, начался активный «отрицательный отбор». Высокий интеллектуальный уровень стал не обязателен для представителей высшего общества будущих политиков и чиновников высшего ранга. Со студенческой скамьи, вовлекая золотую молодежь в закрытые элитарные клубы, символизирующие причастность к чему-то сверх-эксклюзивному, связывали участников различными ритуалами, на самом деле, формируя мощную базу данных компромата. Что впоследствии предоставляет возможности для управления судьбами народов целых государств.

Качество этой политической «элиты» мы видим ежедневно в новостных сюжетах. И всё ещё продолжаем удивляться – как же могут руководители различных государств принимать решения, убивающие национальные экономики, наносящие вред своим гражданам, убивающие человеческую личность, развращающие души…

Поэтому поток семей, исповедующих традиционные ценности, и представителей частного бизнеса из стран «развитой демократии» в «автократичную» Россию будет нарастать.

Мы можем их принять. И в этом случае – мы должны протянуть им руку помощи и трап на спасительный ковчег. На наших территориях, с нашими ресурсами место им найдется. Тем более, что с Запада едут люди схожие с нами в восприятии фундаментальных основ мира, цивилизации.

Для таких переселенцев нужно снижать бюрократические преграды (при обязательной тщательной проверке со стороны соответствующих служб). Они достаточно быстро пройдут процесс интеграции в общество и ассимиляции.

Человечество обеспечено потрясениями в ближайшем будущем. Все, кто нам близок духовно, должен быть близок и географически, за нашим бруствером.