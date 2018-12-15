«Россия крадёт наши недра!»: истерика в эфире украинского ток-шоу

15.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

На Украине порядка 100 частных российских компаний по-прежнему занимаются добычей газа, что грубо нарушает права украинцев.

Таким мнением бывший советник главы СБУ и экс-депутат Верховной Рады от ВО «Свобода» Юрий Михальчишин поделился в эфире ток-шоу «Народ против», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть статья 13 Конституции Украины, которая гарантирует, что наши недра являются неотъемлемым правом собственности всего украинского народа. В то же самое время у нас с вами при этих грабительских тарифах, просто террористических и рэкетирских, есть 100 компаний, которые контролируют приватную добычу газа, это – 4 млрд кубометров.

Более половины их бенефициаров – это российские или пророссийские субъекты. Там есть и хорошо знакомые фамилии, такие как Новинский, Ахметов, Злочевский, загадочный московский олигарх Фукс.

У меня вопрос: не нарушаются ли наши с вами права на пользование нашими недрами, вместо того, чтобы нам приходили платёжки с цифрами, взятыми из стратосферы, чтобы все эти прекрасные люди не были лишены всего того, что они себе незаконно приобрели?

Они у нас с вами украли наши недра, наш газ», – заявил он.