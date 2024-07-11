Россия кратно нарастила возможности беспилотной разведки – Коц

Анатолий Лапин.  
11.07.2024 16:58
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В российской армии сформированы отдельные группы беспилотных разведчиков, которые работают в прямой связке с ракетчиками и выявляют конкретные цели – будь то западные системы РСЗО или самолеты.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В российской армии сформированы отдельные группы беспилотных разведчиков, которые работают в прямой связке с...

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«Началась охота за украинской высокоточкой – на этой неделе были уничтожены три установки Himars, которые били ATACMS по пляжу в Учкуевке под Севастополем. Я видел кадры, в том числе неопубликованные, как вели, следили за этими ATACMS. К сожалению, сразу на месте их невозможно уничтожить, потому что скорость развертывания ударов и свертывания настолько большая, что подлететь каким-нибудь «Искандером» мы просто не успеваем, остается только следить.

Так вот, запуски были отслежены, их видели, и после этого их вели, эти пусковые установки до зоны ожидания… У нас очень серьезно возросли возможности беспилотной разведки. Сегодня мы совершенно спокойно летаем на 100-150 километров от линии боевого соприкосновения. С ПВО у противника там, видимо, не очень хорошо, да, судя по Киеву, у него и там все как-то грустненько…», – отметил он.

«Сегодня у нас есть отдельные команды, которые охотятся на Himars, отдельные команды, которые охотятся за самолетами на аэродромах. Это отдельные операторы беспилотников, отдельные установки «Искандеров», которые работают в связке – и ни на что больше не отвлекаются. Это очень здорово, потому что между обнаружением цели и передачей ее на установку напрямую проходят считанные минуты. И тут же наносится удар», – рассказал Коц.

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