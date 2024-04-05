Россия легко договорится с Польшей о разделе Украины – Межевич

России не стоит обращать внимания на воинственные заявления лимитрофов Прибалтики.

Об этом в эфире НТС заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований профессор Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день я верю в то, что стратегический диалог с США возможен. Байден-не Байден, Трамп или не Трамп, но США останутся нашим настоящим, сильным, влиятельным врагом. А Эстония, Латвия, Литва – это просто вырождающийся участок европейской цивилизации. Вырождающийся в плане демографии, экономики и политики. Обращать на них внимание не стоит – если из Вашингтона будет приказ повеситься им всем на собственных фонарях, уверяю вас, через 15 минут он будет выполнен. После этого с Эстонией, Латвией и Литвой можно будет договариваться», – сказал Межевич.

Что касается Польши, которая поставила целью за 10 лет собрать самую мощную армию в Европе, то российско-польские отношения всегда были, есть и будут плохими. Но плохие отношения могут сочетаться с хорошей торговлей и взаимопониманием и уважением, как сильный противник с сильным противником.

«Это вовсе не означает, что поляки пойдут воевать за «великую Украину». Я даже встречал поляка, который исповедовал иудаизм. Но поляка, который бы хотел умереть за Украину, я не встречал. Одно дело получить бесплатно, другое – воевать конкретно за Волынь и Галицию. И совсем третье – воевать за Авдеевку или Мариуполь, которые никогда к Польше и польской истории не имели ни малейшего отношения.

Ровно, Луцк, Ивано-Франковск, Львов – да. С поляками всегда трудно спорить на эту тему, они довольно убедительно доказывают, что это польский город. Но Бердянск, Донецк, Луганск? Ни трезвого, ни пьяного поляка не удалось встретить, который бы говорил, что это польские города», – заключил Межевич.