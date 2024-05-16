Россия легко перекрывает затраты Запада на украинскую войну

Анатолий Лапин.  
16.05.2024 15:00
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина, Финансы, Экономика


Россия без труда перекрывает объемы финансов, выделенных Западом Украине на войну. Об этом в эфире интернет-блога журналистки Людмилы Немыри заявил экс-советник главы Ассоциации украинских банков экономист Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Куща, цифра затрат в 6% ВВП на оборону позволяет России без труда развивать экономику и социальную сферу.

Россия без труда перекрывает объемы финансов, выделенных Западом Украине на войну. Об этом в...

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«Суммарно наши союзники нам предоставляли… по разным оценкам, за два года войны они потратили на нас примерно 180 миллиардов долларов. Некоторые называют цифру в 200 миллиардов, 240 миллиардов звучало. На самом деле, очень сложно оценить, потому что многие поставки шли в скрытом, засекреченном режиме, о многих мы не знаем.

Но остановимся на цифре в 200 миллиардов долларов за два года. То есть, это примерно 100 миллиардов долларов в год. В относительных величинах это всего лишь 0,2 их ВВП на сегодняшний день, то есть пятая часть процента. Россия легко перекрывает эту цифру своими 130 миллиардами в год, это обходится России в 6% ВВП. На самом деле, это абсолютно адекватная цифра, которая позволяет развиваться экономике без каких-то серьезных структурных внутренних дисбалансов, перекосов, позволяет и на инфраструктуру деньги выделять, и на социальную сферу», – заявил Кущ.

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