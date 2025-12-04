Россия легко переведёт экономику с военных рельс на гражданские – Келин
Россия готова остановить войну, если получит гарантии выполнения основных целей СВО.
Об этом в интервью «The National News» заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Какая выгода России от прекращения войны сейчас, учитывая, что вы перестроили свою экономику на военный лад?», – спросила ведущая.
«Конечно, было бы выгодно прекратить войну. Мы выступаем за дипломатическое решение и, конечно, наш народ хотел бы, чтобы мы уладили эти разногласия с НАТО, Европой и Украиной.
Но мы не хотим иметь на нашей границе марионеточное государство, созданное западными правительствами, которое будет полностью враждебно нам, которое основано на нацистской идеологии превосходства одного народа над другим, где русский язык подвергается дискриминации, когда православная церковь была изгнана из страны.
Так что нам не нужны соседи такого типа. Все хотели бы, чтобы у них были хорошие соседи, и это касается и нас, в том числе», – сказал Келин.
«Но большинство людей в мире сказали бы, что это вы начали эту ссору», – возразила ведущая.
«Это неправда. Так говорят те, кто не хочет изучать историю или учиться понимать события. Эти события проводятся для того, чтобы спасти людей, а не территорию.
Я прекрасно помню, как в начале 90-х мы пытались трансформировать военизированную экономику в нормальную. Это называлось конверсией ВПК в производство товаров повседневного спроса. Это было нелегко, но мы справились.
И тогда масштабы были гораздо больше, потому что у нас была гораздо более развитая оборонная промышленность, поверь мне, чем сейчас. Так что конверсия нынешней оборонной промышленности в гражданскую будет намного проще. У нас есть средства для этого, мы знаем, как это сделать, и мы это сделаем», – подытожил дипломат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: