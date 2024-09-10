Россия легко снесёт ВСУ под Курском, у Украины нет резервов – Арестович

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Российская армия по-прежнему имеет серьезное преимущество над ВСУ в резервах и авиации и могла бы уже снести «Курский выступ», но пока не делает этого.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Арестовича, при этом, ВСУ на Курском направлении несут серьезные потери, и им там «достаточно непросто».

«А есть чем и как удерживать, насколько это решаемая задача? Есть решение удерживать – окей, хорошо, все дружно удерживаем. Чем, как и какие условия? 60 тысяч, говорят, они стянули, 10-ю часть группировки, которая присутствует в Украине, 10-я часть Вооруженных сил Украины, принимающих участие в вооруженной борьбе примерно так же. Это очень солидная история. Судя по сообщениям наших войск с мест – не официальных, а реальных, – там достаточно непросто нашим войскам приходится…», – рассуждал он.

«Поэтому тут вопрос. Если российское командование поставит себе задачу снести этот выступ, перекинет туда силы и средства, сосредоточит там усилия, то оно может это обеспечить, потому что у них есть преимущество в авиации, кроме того, преимущество в сосредоточении сил и средств, больше резервов. У нас резервы меньше и нет преимущества в авиации», – заключил Арестович.