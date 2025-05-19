Россия легко усилит продовольственную безопасность КНДР

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Северная Корея может получить серьёзные экономические выгоды в союзе с Россией.

Об этом на канале эстонского кинодокументалиста Олега Беседина заявил вынужденный переехать в Петербург после переворота 2014 года киевский публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Помогая России, корейская армия получила возможность обкатать свои подразделения в боевых условиях. Они получили самое ценное для любой армии – это реальный опыт боевых действий современной войны. Плюс это означает, что Корея, сблизившись с Россией, решит очень многие свои вопросы. Начиная от технологических и заканчивая экономическими. В большей степени, на мой взгляд, для Кореи это экономическое сотрудничество с Россией. То есть, если там, допустим, есть какие-то проблемы, например, с продовольствием, то Россия их легко решает», – сказал Ваджра.

При этом он подчеркнул, что российская армия справилась бы и сама, потому что корейских подразделений было не так много.