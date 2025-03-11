У Киева нет и не будет ресурсов для того, чтобы противостоять России, а потому ВСУ отступают уже много месяцев подряд.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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