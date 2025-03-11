Россия лидирует во всех отношениях. Какие уступки с ее стороны?! – офицер армии США
У Киева нет и не будет ресурсов для того, чтобы противостоять России, а потому ВСУ отступают уже много месяцев подряд.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы не собираемся отдавать ни пяди земли. Мы просто скажем, что пока вы будете временно контролировать эти территории», – вот что, по их мнению, они получат в результате этих переговоров. Он думает, что русские согласятся и подпишут договор, по которому мы будем делать вид, что это не российские территории? «Мы будем делать вид, что они все еще наши, просто не будем об этом говорить. Вы сохраните возможность для Украины создать свои собственные альянсы, вступить в НАТО в будущем, а потом я хочу получить гарантии безопасности от кого-то». И вы думаете, что Россия на это согласится? Господи, помилуй, ребята, на какой планете живут эти люди?
Россия лидирует во всех отношениях, которые только можно себе представить. Украина ничего не сделала, кроме как отступала, кажется, 30 или около того месяцев подряд. Они проигрывают в этой войне. А теперь президент Трамп приостановил американскую помощь, нет никакой возможности, даже обсуждать нечего, что США предоставят новые поставки… Вы не можете вести войну таким образом, даже если у вас есть люди и ресурсы, которых у вас нет. Поэтому, учитывая все эти факторы, продолжать верить в то, что вы можете силой заставить Россию делать то, что она категорически отвергает, это в высшей степени неразумно», – считает Дэвис.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: