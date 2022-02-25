Россия ликвидировала угрозу создания «грязной» ядерной бомбы под Киевом

Безопасность и стабильность работы Чернобыльской атомной электростанции совместно обеспечивают российские военные и отдельный батальон охраны АЭС. Об этом сообщает Минобороны России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что станция работает в штатном режиме, и никакого повышения радиационного фона нет.

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«С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС. Радиоактивный фон в районе Чернобыльской АЭС в норме. Персонал станции продолжает обслуживать объекты АЭС в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку. Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации», – говорится в сообщении.

По мнению экономиста Александра Дудчака, контроль над украинскими объектами атомной энергетики нужен для того, чтобы у «горячих голов» не было соблазна устроить там теракт.

«От нынешней украинской власти, точнее от её остатков можно ожидать чего угодно. Тем более, что она не всегда в курсе того, что творят под её крышей иностранные инструкторы. В Харькове среди жилых домов ВСУ устанавливает «Грады», удирая, танками давит автомобили с гражданскими, подрывают мосты и продолжают обстреливать школы Донбасса. Поэтому защита ядерных объектов сейчас очень важна. Удивительно, но впервые за 30 лет независимости, работают все 15 блоков АЭС. При том, что обычно 6-8 проходили плановый ремонт. Запорожская АЭС перегрета, как говорят местные специалисты. В такой ситуации и особо рьяные нацисты и «инструкторы» могут устроить теракт на АЭС. Для них человеческие жизни и будущее территории Украины ничего не значат. Зато будет повод обвинить Россию в экологической катастрофе», – сказал Дудчак «ПолитНавигатору».

Похожего мнения придерживается депутат Госдумы Михаил Делягин. В комментарии «ПолитНавигатору» он пояснил важность установления контроля над ЧАЭС:

«Чернобыльская АЭС – это объект критически значимый, потому что это идеальное место для разного рода провокаций, для применения против России грязной атомной бомбы, которую нам пообещал Зеленский. Очень важно, что украинский батальон охраны в этом участвует. То есть, это показывает, что нас не воспринимают там как врагов и оккупантов, а воспринимают как освободителей».