Россия ликвидирует организаторов и исполнителей вторжения в Курскую область, – офицер

Михаил Рябов.  
15.08.2024 11:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 3129
 
Военные преступления, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Россия будет рассматривать как военных преступников организаторов и исполнителей вторжения в Курскую область, рассказал «ПолитНавигатору» офицер, знакомый с ходом СВО.

При этом собеседник не уточнил, входит ли в число легитимных целей высшее политическое руководство Украины, которое, как известно, накануне показательно проводило совместное с силовиками совещание, озвучивая победные реляции по поводу захвата российской территории.

Россия будет рассматривать как военных преступников организаторов и исполнителей вторжения в Курскую область, рассказал...

«Информация о, якобы, планируемом «мощнейшем российском ракетном ударе» по территории Украины раскручивается западными СМИ с целью подготовки общественного мнения к очередным обвинениям России в неизбирательном и непропорциональном применении военной силы по объектам гражданской инфраструктуры.

В действительности «удар возмездия» России за события в Курске непременно последует, однако, как и всё предыдущие удары, будет направлен исключительно на военную инфраструктуру и объекты, позволяющие киевскому режиму продолжать боевые действия.

Лицам, ответственным за планирование и реализацию вторжения в Курскую область, следует помнить, что они являются легитимной целью не только для российских ракет, но и для других доступных России средств ликвидации военных преступников», – сказал офицер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть