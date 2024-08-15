Россия ликвидирует организаторов и исполнителей вторжения в Курскую область, – офицер

Россия будет рассматривать как военных преступников организаторов и исполнителей вторжения в Курскую область, рассказал «ПолитНавигатору» офицер, знакомый с ходом СВО.

При этом собеседник не уточнил, входит ли в число легитимных целей высшее политическое руководство Украины, которое, как известно, накануне показательно проводило совместное с силовиками совещание, озвучивая победные реляции по поводу захвата российской территории.

«Информация о, якобы, планируемом «мощнейшем российском ракетном ударе» по территории Украины раскручивается западными СМИ с целью подготовки общественного мнения к очередным обвинениям России в неизбирательном и непропорциональном применении военной силы по объектам гражданской инфраструктуры.

В действительности «удар возмездия» России за события в Курске непременно последует, однако, как и всё предыдущие удары, будет направлен исключительно на военную инфраструктуру и объекты, позволяющие киевскому режиму продолжать боевые действия.

Лицам, ответственным за планирование и реализацию вторжения в Курскую область, следует помнить, что они являются легитимной целью не только для российских ракет, но и для других доступных России средств ликвидации военных преступников», – сказал офицер.