«Россия лишь усиливается, и не только на Украине»: в США запоздало предлагают откупиться Крымом от Кремля

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Базирующееся в Вашингтоне издание The Defense Post не скрывает обеспокоенности по поводу роста военных возможностей армии России и предлагает заключить сделку с Москвой – признание Крыма в обмен на отказ от других новых территорий и нейтральный статус Украины.

Эта инициатива могла быть приемлемой до начала СВО и признания Россией независимости ЛДНР, замечает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия извлекла уроки из своих ранних неудач и готовится к долгой войне. Её историческая способность адаптироваться под давлением становится всё более очевидной на поле боя. Если Запад не отреагирует с такой же срочностью и решимостью, баланс сил может сместиться в пользу России — не только на Украине, но и во всем мире. Чем дольше будет длиться украинский конфликт, тем больше возможностей у России отточить свою военную эффективность, одновременно увеличивая стимулы Китая воспользоваться озабоченностью НАТО и инициировать вторжение на Тайвань», – говорится в публикации.

Автор обеспокоен:

«К концу этого года Россия произведет почти миллион беспилотников, которые она будет использовать во все более сложных воздушных атаках с применением ракет и ложных целей, призванных подавить украинскую оборону. Тем временем странам НАТО с трудом удается догнать Россию. Производство боеприпасов в Европе и США остаётся вялым».

Затяжная война несет опасность для Запада:

«Некоторые на Западе рассматривают затяжную войну как способ обескровить Россию. Однако затягивание конфликта несёт стратегические риски, особенно если это отвлекает НАТО от других театров военных действий. Китай наблюдает. Если он придёт к выводу, что США и их союзники слишком заняты на Украине, у него появится возможность предпринять шаги в отношении Тайваня».

Помимо поставок систем ПВО для Киева, автор предлагает следующее:

«НАТО должно активизировать усилия по пресечению производства российских беспилотников путем ограничения поставок критически важных материалов. НАТО должно развернуть передовые технологии для обнаружения, глушения или обмана российских беспилотников. Необходимо расширить санкции против стран и корпораций, торгующих с Россией».

Далее автор озвучивает запоздалую идею «компромисса» с Россией: