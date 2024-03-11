Россия лишила Украину еще одного преимущества на фронте

Российская армия кратно уменьшила время, которое тратится на ответный удар по украинским позициям.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы выигрывали у противника в течение двух лет в получении информации, передаче ее на командный пункт, командный пункт дает команду средствам уничтожения, чтобы прилетело что-то по этом месту. У противника это достигало от часа до пяти-шести.

То есть мы уже отстрелялись, они определили – пока вверх пошло, потом Суровикину, потом Суровикин до Герасимова, потом Герасимов вниз. В итоге мы уже пять часов уехали, а они только туда наносят удар», – сказал эксперт.