Россия лишила Украину еще одного преимущества на фронте
Российская армия кратно уменьшила время, которое тратится на ответный удар по украинским позициям.
Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы выигрывали у противника в течение двух лет в получении информации, передаче ее на командный пункт, командный пункт дает команду средствам уничтожения, чтобы прилетело что-то по этом месту. У противника это достигало от часа до пяти-шести.
То есть мы уже отстрелялись, они определили – пока вверх пошло, потом Суровикину, потом Суровикин до Герасимова, потом Герасимов вниз. В итоге мы уже пять часов уехали, а они только туда наносят удар», – сказал эксперт.
«Сейчас они, по всей видимости, построили современный разведывательно-ударный комплекс, связали это все в рамках сетецентрической войны, и как только получили разведданные, тут же информация пошла наверх, и тут же ввели полетное задание, и сразу же прилетело. То есть, минута-две-три прошло», – заявил Стариков.
Спасибо!
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