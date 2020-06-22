Россия лишилась своих исторических территорий – Путин

22.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Бывшие республики Советского Союза при выходе из СССР забрали с собой много «подарков» от русского народа в виде большого количества российских земель.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы государства, в СССР не было прописано четкой процедуры выхода из Союза, что позволило в начале 1990-х ныне суверенным государствам «прихватить» с собой больше земли, чем они имели на момент заключению союзного договора.

«При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, но поскольку не было прописано процедуры, то возникает вопрос. Если республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа», – завил Путин.