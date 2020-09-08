Россия лишит Украину белорусских шасси для тактических ракет – и не только

08.09.2020, Киев, Игорь Петров

Россия с большой вероятностью поставит под свой контроль экономику Белоруссии, и для Украины это будет означать сокращение торговли и прекращение поставок таких товаров, как шасси для тактических ракет, которые делают на заводе «МАЗ».

Об этом в эфире телеканала «Перший Козацький» заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко могут сменить, отправить на какую-то почетную должность в Союзном государстве, а модель власти в Белоруссии трансформировать через конституционные изменения и размыть, создав несколько центров влияния, каждый из которых будет ориентироваться в той или ной мере на Россию.

Такая модель в какой-то мере работает в Армении, такая модель работает в Абхазии, там тоже постоянно кризис в какой-то мере, постоянно президент меняется. Такая модель более безопасна с точки зрения даже конфронтации с Западом. Поэтому, какую сегодня модель выберут в Кремле, какая будет после этого роль Лукашенко, и будет ли эта роль – вопрос открыт.

То, что приезжал Мишустин, в первую очередь, говорит о том, что, наверное, пока что будет избрана модель, все же, прежде всего, экономической интеграции. Россия заинтересована сегодня контролировать в значительной мере экономику Белоруссии.

Для Украины – это проблема, потому что мы, кроме проблемы с Россией, получим тысячу километров еще одной границы. И возникает риск для нашего товарооборота. В 2019 году мы на 5,8 миллиардов долларов наторговали с Белоруссией. И если Россия зайдет в кластерные предприятии… Если под Россию перейдет тот же завод «МАЗ», например, вряд ли он будет поставлять и дальше в Украину шасси для наших тактических ракет», – заключил Руслан Бортник.