Россия «ловит китайский ветер в свои паруса семимильными шагами»

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Госдума РФ ратифицировала сегодня межправительственное соглашение с Китаем от 31 января о поставках природного газа по Дальневосточному маршруту.

Об этом доложил депутат Вячеслав Никонов, передает коррепондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что все, что мы сейчас делаем в энергетическом сотрудничестве с Китаем, запоздало, как минимум, лет на 20, а то и на 30. Было очевидно, что энергетическое партнерство только с Западом, только с Европой, со стагнирующим континентом – эта ставка была не самой перспективной с экономической точки зрения и, как мы видим, политически весьма рискованной. Сейчас мы начинаем делать то, что надо было делать раньше. Мы ловим восточно-азиатский китайский ветер в российские паруса и делаем это семимильными шагами. Мы увеличиваем товарооборот с Китаем ежегодно более, чем на 30%. И, конечно, сотрудничество в области обеспечения растущей китайской экономики газом – одно из наиболее перспективных направлений сотрудничества. Тем более, что в Китае сейчас явный разворот в нашу сторону», – сказал Никонов.

По Дальневосточному маршруту будут отправлять в КНР 10 миллиардов кубометров топлива в год. Вместе с поставками по магистральному трубопроводу «Сила Сибири» объем экспорта в Китай достигнет 48 миллиардов кубов в год.

Трубы протянут через реку Уссури в районе российского Дальнереченска и китайского Хулиня. Добывать газ для Китая будут на месторождении «Сахалин-3» на прибрежном шельфе острова.

Чтобы запустить проект как можно скорее, предусмотрят особые условия. Персонал, который задействуют в проекте, сможет пересекать границу без виз, а технику будут перевозить, не взимая таможенные пошлины. В соглашении отмечена приоритетность расчетов в рублях и юанях. Китай дает цену в 2-3 раза больше, чем российский потребитель.