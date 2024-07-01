Россия ловит ВСУ на ротации – вопрос к спецслужбам, откуда РФ про нее знают, – киевский эксперт

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Российские войска добиваются успехов на том или ином направлении, подлавливая ВСУ во время ротации. Это происходит уже не в первый раза, потому спецслужба пора задаться вопросом – а нет ли в войсках «крота», который информирует российскую армию о предстоящей смене подразделений.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил военный эксперт, Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы посмотрите – резкая активизация боевых действий на Торецком направлении, которое до недавнего времени считалось наиболее стабильным, на Покровском направлении они развивают успех после взятия Очеретино – это вполне предсказуемые вещи. Но один момент, я хотел бы обратить внимание. И Покровское, и Торецкое направления – они характерны тем, успехи, что оккупанты атаковали позиции Вооруженных сил Украины на момент проведения ротации. А теперь у меня вопрос к разведслужбам Украины, а откуда такая проинформированность российской стороны о характере проведения ротаций силами обороны Украины. А что это за проведение ротаций, когда целые участки линии боевого соприкосновения остаются фактически не прикрыты? У вас не вызывают эти ситуативные успехи российской армии как минимум вопросы?», – заявил Снегирев.