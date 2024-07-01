Россия ловит ВСУ на ротации – вопрос к спецслужбам, откуда РФ про нее знают, – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
01.07.2024 11:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 302
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские войска добиваются успехов на том или ином направлении, подлавливая ВСУ во время ротации. Это происходит уже не в первый раза, потому спецслужба пора задаться вопросом – а нет ли в войсках «крота», который информирует российскую армию о предстоящей смене подразделений.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил военный эксперт, Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска добиваются успехов на том или ином направлении, подлавливая ВСУ во время ротации....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Если вы посмотрите – резкая активизация боевых действий на Торецком направлении, которое до недавнего времени считалось наиболее стабильным, на Покровском направлении они развивают успех после взятия Очеретино – это вполне предсказуемые вещи. Но один момент, я хотел бы обратить внимание. И Покровское, и Торецкое направления – они характерны тем, успехи, что оккупанты атаковали позиции Вооруженных сил Украины на момент проведения ротации. А теперь у меня вопрос к разведслужбам Украины, а откуда такая проинформированность российской стороны о характере проведения ротаций силами обороны Украины. А что это за проведение ротаций, когда целые участки линии боевого соприкосновения остаются фактически не прикрыты? У вас не вызывают эти ситуативные успехи российской армии как минимум вопросы?», – заявил Снегирев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть