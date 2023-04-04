Россия ловким блефом взвинтила мировые цены на нефть

Россия не выполнила публично заявленное обещание сократить объемы добычи нефти в марте на 500 тыс баррелей в сутки и это спровоцировало ОПЕК на неожиданное для Запада решение снизить квоты добычи на 1,66 млн баррелей. Это уже в понедельник спровоцировало 7-8% рост цен, и тенденция будет продолжаться всю неделю.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я допускаю, что здесь сыграло роль российское ограничение добычи, которое мы запустили с марта. Мы заявили, что добровольно ограничиваем добычу на 500 тыс баррелей сутки. Но это решение не было зафиксировано в рамках квот ОПЕК плюс, то есть джентльменским соглашением в рамках картеля. Это было просто наше заявление, попытка словесной интервенции без конкретных взятых на себя обязательств. Данные западной прессы не показали никакого сокращения (у нас данные закрыли)», – сказал Симонов.

Он считает, что Россия своим заявлением попыталась «изобразить естественные трудности как управляемый процесс», однако на самом деле никаких трудностей она не испытывала, и легко продавала объемы нефти, на которую Запад наложил эмбарго в других частях света.

«Решили: зачем сокращать, если можно нормально работать и направлять доходы в бюджет. Западные аналитики два месяца назад пророчили полный развал добычи и обвал производства нефти в России от 20 до 50%. Общий прогноз был, что Россия не выдержит эмбарго на нефтепродукты. А выясняется, что выдерживает и перенаправляет. В марте Россия резко нарастила экспорт дизеля. Западные агентства обнаруживают удивительные для себя вещи. Дизель продается, несмотря на то, что находится по эмбарго и под потолком. Просто он продается в Северную Африку. А дальше Северная Африка продает какой-то другой дизель в Европу. Это называется работа санкций», – сказал Симонов.

Он считает, что в ОПЕК увидели успех блефа России и решили продолжить игру.

«Думаю, что ребята из Эр-Рияда читают западную прессу, и какой-то интересный разговор состоялся между руководством энергетического сектора Саудовской Аравии и РФ. Диалог был примерно таким: Ребят, так вы чего же не сокращаетесь. Наши отвечают: нам удается нефть продавать, это была просто наша попытка разогреть рынок. Давайте что-то вместе более осязаемое сделаем и оформим эти соглашения коллективно», – резюмировал Симонов.