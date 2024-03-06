Россия ловко обходит Запад по Севморпути – Хуснуллин

Анатолий Лапин.  
06.03.2024 20:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Транспорт


Россия развивает логистику по Северному морскому пути из-за ограничений, которые вводят против нее страны Запада в других регионах. Для этого в ближайшем будущем будут построены несколько новых ледоколов, но уже сейчас объем перевозок грузов по этому маршруту обошел показатели советского периода.

Об этом в рамках Всемирного фестиваля молодежи заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия развивает логистику по Северному морскому пути из-за ограничений, которые вводят против нее страны...

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«В Советском Союзе по Северному морскому пути шло 7 миллионов тонн груза. В прошлом году мы перевезли 38 миллионов тонн, задача – выйти за 60 миллионов в ближайшие годы, а потом – выйти за 100. Для того, чтобы это развивать, надо построить минимум пять больших ледоколов атомных. На это у нас есть деньги, сейчас мы их строим…

С учетом того, что нас в южных морях пытаются ограничивать, для нас проход через Северный морской путь является стратегически значимым, это – мега-проект для страны. Отсюда будет развитие и Мурманского транспортного узла, и огромное развитие всех портов, которые там находятся.

Ну, и вообще, у нас огромное количество природных запасов находятся именно вдоль Северного морского пути, и только отсутствие инфраструктуры не позволяет их разрабатывать», – заявил Хуснуллин.

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