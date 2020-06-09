Россия ловко втянула Украину в американские дрязги, СБУ не справляется – дипломат

09.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что Украина всячески борется за благосклонность США ради получения финансовой помощи и поставок вооружения, российские спецслужбы портят все усилия украинских политиков и провоцируют конфликт меду Киевом и Вашингтоном.

Об этом в эфире «5 канал» заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Создаётся другое представление, Украину пытаются сделать токсичной, пытаются втянуть во внутренние процессы не американцы, а пророссийские силы.

Поэтому сейчас будут вопросы, и на них нужно реагировать. Уже те дипломатические усилия, которые заложены, уже работают, но на следующий год нужно активно работать, чтобы не потерять эту динамику.

Но те, кто провоцируют, не остановились, они будут делать это и дальше. Я вижу, что это какая-то группа, она организована между собой, там точно были русские деньги, и они действовали в Вашингтоне, но это не было так очевидно», – возмутился он.

Также экс-посол считает, что кто-то бьёт по отношениям Украины и США, и украинские спецслужбы должны бороться с этим.

«А где наши спецслужбы? Я считаю, что эти операции наносят удар не только двухсторонним отношениям Украины и США, но и имиджу Украины. Иногда эти попытки влияют на отношение наших ключевых партнёров США, а далее какой вопрос: будут ли давать оружие Украине?

Я считаю, что это будет продолжаться, и тем, кто в государстве отвечает за безопасность, нужно на это реагировать. Потому что эти персонажи лгут, они используют антизаконные способы, и никакого реагирования на это не происходит.

Если подставляют президента, то страдает вся страна. Люди, возможно, думают: «а зачем нам это надо», люди думают, что на них это не отразится. Нет, обязательно отразится.

За шесть лет мы сделали помощь более 700 миллионов долларов, это американские налогоплательщики нам помогают», – подчеркнул спикер.

Далее бывший полномочные посол Украины в США отметил, что в последнее время проблемы Украины в США отходят на задний план.

«То же самое в Конгрессе США – мы должны постоянно переубеждать, что мы достойный партнёр.

Мы и наши люди являемся достойными, но эта ценность как-то ушла на задний план, как и отношение к войне, что внешний конфликт никуда не делся и влияние – это будет, и никуда не денется, потому что концентрация войск на наших границах огромная. Я не исключаю, что нам снова придётся мобилизоваться», – призвал Чалый.