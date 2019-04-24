Россия максимально поднимает ставки по Донбассу

24.04.2019, Киев, Игорь Петров

Сегодняшний указ Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям ЛДНР означает, что, даже в случае гипотетического возвращения Донбасса под контроль Киева, большинство населения там будет являться гражданами России.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

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«Этот указ повторяет решение о признали документов, выданных в непризнанных республиках. Это повторение того же подхода, того же тезиса. Таким образом, Россия готовит и фиксирует максимальную ставку перед началом переговоров с новой украинской администрацией, с новым президентом.

С одной стороны, это подготовка к переговорам с Украиной с точки зрения силы. С другой это служит для повышения лояльности этих 3,5-4 млн жителей которые живут там. В последнее время там накапливается определенная усталость, есть масса нерешенных социальных проблем. Сегодня там нет ярких лидеров. Существует определенное социальное отчуждение и разочарование. И паспортизация решает эти вопросы.

В-третьих, это знак западным партнерам что Россия не намерена уступать, поступаться своими интересами на востоке Украины.

В-четвертых, это может быть в числе прочего запасным выходом для пророссийски настроенных граждан, для бюрократических, управленческих элит Донбасса в случае реинтеграции Донбасса обратно в Украину. Это, в том числе, может быть использовано и для мирного урегулирования. Те граждане, которые не захотят возвращаться в Украину, например, те, кто воевал с оружием в руках, всегда будут иметь дополнительный выход. Они смогут переехать в Россию, получить статус гражданина России, даже проживая в Донецке и Луганске, и не возвращаясь номинально и юридически в украинское правовое поле.

Это вообще очень интересная ситуация может получиться, при которой Донбасс вернется в Украину как территория, а люди, которые проживают там, юридически могут не вернуться в Украину поскольку большинство из них станет гражданами России.

Конечно, этот шаг сегодня приведет к политической эскалации – между Западом и Россией, между Россией и Украиной. Но, как показывает практика того же признания документов, это будет ситуативная эскалация. Все понимают, что финальное решение возможно только в разрезе реализации Минских соглашений», – сказал Бортник.