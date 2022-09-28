Россия меняет подходы к спецоперации. Это должны понять на Западе

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Новости Украины

Ошибкой является мнение о том, что Россия истощила свои ресурсы за полгода спецоперации. По факту в ней была задействована лишь малая часть российской армии, которая теперь, с присоединением освобожденных территорий в свой состав, будет использована в полную силу.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший главный региональный аналитик ЦРУ по делам Центральной Америки, экс-заместитель директора по вопросам транспортной безопасности, поддержки антитеррористических тренировок и специальных операций в Государственном департаменте по контртерроризму Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимо понимать, что еще очень много дезинформации. Многие люди до сих пор не понимают, что огромную долю сражений на земле проводят совершенно не российские регулярные войска. Это народные милиции, различные компании и прочие. Нужно понимать, что основная масса войск России еще не задействована», – сказал бывшйи ЦРУшник.

« То, что говорят люди, которые имеют хоть какой-то здравый смысл, что до этого Россия проводила специальную военную операцию в иностранном государстве, грубо говоря. А сейчас она будет воевать на своей территории, и это совершенно полностью меняет всю картину боевых действий. И в том числе, для этого частичная мобилизация и нужна была», – заявил Джонсон.