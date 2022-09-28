Россия меняет подходы к спецоперации. Это должны понять на Западе

28.09.2022  15:24 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 2425
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Ошибкой является мнение о том, что Россия истощила свои ресурсы за полгода спецоперации. По факту в ней была задействована лишь малая часть российской армии, которая теперь, с присоединением освобожденных территорий в свой состав, будет использована в полную силу.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший главный региональный аналитик ЦРУ по делам Центральной Америки, экс-заместитель директора по вопросам транспортной безопасности, поддержки антитеррористических тренировок и специальных операций в Государственном департаменте по контртерроризму Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ошибкой является мнение о том, что Россия истощила свои ресурсы за полгода спецоперации. По...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Необходимо понимать, что еще очень много дезинформации. Многие люди до сих пор не понимают, что огромную долю сражений на земле проводят совершенно не российские регулярные войска. Это народные милиции, различные компании и прочие. Нужно понимать, что основная масса войск России еще не задействована», – сказал бывшйи ЦРУшник.

« То, что говорят люди, которые имеют хоть какой-то здравый смысл, что до этого Россия проводила специальную военную операцию в иностранном государстве, грубо говоря. А сейчас она будет воевать на своей территории, и это совершенно полностью меняет всю картину боевых действий. И в том числе, для этого частичная мобилизация и нужна была», – заявил Джонсон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть