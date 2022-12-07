«Россия меняет тактику, у нас проблемы, о которых лучше не рассказывать» – боевик ВСУ

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Российская армия меняет тактику ведения боя, что приводит к проблемам для украинских военных, в том числе на Бахмутском направлении.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил украинский боевик, замкомандира 241-й бригады ВСУ Василий Паламарчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Паламарчука, российская армия использует как отработанную в годы Второй мировой войны тактику огневого вала, так и новые методы.

«Их тактика не изменилась со времен Второй мировой войны. Огневой вал – это то, что они используют. И под прикрытием артиллерии – ствольной, реактивной они пытаются нас уничтожить. Слава Богу, что эта тактика у них не меняется. Также есть у них тактика задавить нас техникой, но сейчас парни говорят, что меняется у них и эта – есть группы, которые вооружаются значительно лучше, которые имеют лучшее оборудование, у них изменилась тактика ведения ночного боя», – скзаал командир.

«На том же Бахмутском направлении не все так прекрасно – есть, в том числе, проблемы и у нас в армии с комплектацией. Можно рассказывать много чего, но некоторые вещи нашим гражданам знать не нужно. Потому что у нас есть проблемы, они серьезные и иногда благодаря непрофессиональным действиям простых военнослужащих мы имеем достаточно серьезные потери. Война ежедневно требует ресурсов – людских, материальных, временных. И тактика меняется, они также все меняют», – заявил Паламарчук.