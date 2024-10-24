Россия – мировой лидер по производству оборудования для безопасности – эксперт разрушил стереотипы

Анатолий Лапин.  
24.10.2024 16:11
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецслужбы, США


Вопреки распространённому мнению, лидером по разработке шпионского оборудования, а также средств борьбы с ним является не Китай, Израиль или США, а Россия.

Об этом в эфире видеоблога «Лука Ебков» заявил российский эксперт в области информационной безопасности Сергей Трухачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопреки распространённому мнению, лидером по разработке шпионского оборудования, а также средств борьбы с ним...

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Трухачев утверждает, что за российскими разработками «гоняются» иностранные спецслужбы и производители, чтобы получить эти технологии для себя.

«У нас есть такие комплексы, которые и Китай хотел перекупить. Мы, например, абсолютные лидеры в производстве нелинейных локаторов. Помнишь операцию «Златоуст», когда послу американскому подарили герб с прослушкой, там был эндовибратор (подслушивающее устройство, не требующее питания и передатчика, – авт.).

Посол очень сильно любил резные изделия, ему подарили орла, в него был встроен эндовибратор, то есть, его не найти было средствами поиска американской службы. Он висел у него в кабинете, и достаточно длительное время наши спецслужбы слушали все, что там происходит, из соседнего здания, и американские спецслужбы не могли выявить это…

Если мы берем совокупность всего оборудования по безопасности, – не Израиль, не Америка, – Россия на первом месте», – заявил Трухачев.

Он предостерёг, что прослушивающим может стать любой бытовой прибор – в его практике было обнаружение чипов внутри электронных сигарет, зарядок для мобильников, пылесосов и многих других устройствах.

Трухачев заявил, что мнение об «отсталости» России – манипуляция, ведь РФ входит в число немногих стран, создавших свой мощный интернет-поисковик, а уровень цифровизации различных служб (госуслуги, банкинг, доставка и т.п.) превосходит то, к чему привык обыватель на Западе.

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