Россия множит на ноль рентабельность украинских портов

22.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Россия специально создаёт препятствия судам, идущим в украинские порты через Керченский пролив, чтобы морская торговля с Украиной стала нерентабельной.

Об этом в эфире YouTube-канала «Skrypin.ua» заявил руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении последних месяцев временной период задержек судов на входе и выходе из Азовского моря вырос в 2-3 раза. Это касается именно тех судов, которые идут в украинские порты, в основном это Мариуполь, потому что у Бердянска хуже с глубиной и пропускной способностью.

Те, которые идут в российские порты, идут условно беспрепятственно. Там на подходе есть соответствующие якорные стоянки, и судна, которые хотят пройти, встают, записываются в условную очередь. И очередь для российских проходит гораздо быстрее, чем для тех, которые идут в наши [порты].

А каждый день простаивания судна – это плюс десяток тысяч долларов к стоимости этой транспортной операции. Соответственно, рентабельность захода судов в наши порты падает», – возмутился пропагандист.

Напомним, что досмотры украинских судов усилились после захвата Украиной крымского рыболовецкого траулера Норд.