Россия мобилизует миллион человек для предотвращения атак на Курск и Белгород – Лапин

В случае продолжения атак на приграничные российские территории, президент России Владимир Путин может объявить масштабную мобилизацию.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лапин подверг сомнению целесообразность атак на приграничье.

«Дело в том, что мы же с Россией воюем, но вопрос – мы собираемся дойти до Москвы? Если мы собираемся дойти до Москвы, нужно иметь понимание сил и средств, которыми мы собираемся это сделать.

Если мы собираемся, условно говоря, нанести поражение русским и взять условно город Белгород – это уже будет существенно имиджево для Путина и России, потому что Белгород или Курск тот же – это уже очень серьезная военная операция. Тогда Путин будет снимать свои войска, если ему будет не хватать того, что у него есть», – сказал майор.