Россия мобилизует миллион человек для предотвращения атак на Курск и Белгород – Лапин
В случае продолжения атак на приграничные российские территории, президент России Владимир Путин может объявить масштабную мобилизацию.
Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Лапин подверг сомнению целесообразность атак на приграничье.
«Дело в том, что мы же с Россией воюем, но вопрос – мы собираемся дойти до Москвы? Если мы собираемся дойти до Москвы, нужно иметь понимание сил и средств, которыми мы собираемся это сделать.
Если мы собираемся, условно говоря, нанести поражение русским и взять условно город Белгород – это уже будет существенно имиджево для Путина и России, потому что Белгород или Курск тот же – это уже очень серьезная военная операция. Тогда Путин будет снимать свои войска, если ему будет не хватать того, что у него есть», – сказал майор.
«Но может быть и другая история. Выборы закончились, Путина уже ничего не держит, бросает клич: «Вставай, страна огромная». В медийной плоскости у них там никакие не РДК, не «Свобода России», не чеченский батальон, в медийной плоскости на территории России они говорят, что это делают украинцы и наемники – все. В видеозаписи тех подразделений в конце звучит «Слава Украине», что подтверждает тезисы путинской пропаганды, что это делают украинцы и наемники из стран НАТО.
Ничего не будет мешать Путину сказать: «Вставай, страна огромная» и объявить мобилизацию, условно говоря, на священную войну, до миллиона людей. У них такой потенциал есть», – заявил Лапин.
Спасибо!
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