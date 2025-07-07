Россия мобилизуется, а наши мужики жуют сопли. Идите в ТЦК – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
07.07.2025 09:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Украинскую армию нужно постоянно пополнять новыми резервами, потому что в нынешнем составе она не выдержит.

Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил замкомандира ударных БПЛА Олесь Маляревич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинскую армию нужно постоянно пополнять новыми резервами, потому что в нынешнем составе она не...

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«Ситуация очень тяжелая сейчас, поэтому кто смотрит это, должен понимать, что недостаточно спросить военных, как они там. Если человек может приобщиться к войскам, приобщайтесь. Пожалуйста, надо поддерживать, потому что у нас, когда видим наши новости, эфир информационный, 95% о том, какие несчастные украинские мужчины, как таких почтенных в армию приглашают незаконными методами.

И 5 % посвящается нашей армии и тому, что делали, чтобы одержать победу. Этот акцент надо смещать. Россия воюет против нас профессиональной массовой мобилизацией. Наши жуют сопли, прячутся и показывают, какие ужасные ТЦК. Этот тренд надо переломить, потому что та армия украинская, которая сейчас есть, которая более добровольно пришла служить, у нас таких еще много, но так мы не выдержим, надо пополнять резервы», – заявил Маляревич.

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