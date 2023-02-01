«Россия мобилизуется»: в МИД Украины отменили скорую «перемогу»

Анатолий Лапин.  
01.02.2023 10:17
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Украина


Россия переводит экономику на военные рельсы, запускает работу оборонных предприятий в три смены и мобилизуется. Так не стоит говорить о близкой победе Украины.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил замглавы МИД Украины Андрей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия переводит экономику на военные рельсы, запускает работу оборонных предприятий в три смены и...

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«Ситуация становится сложнее в России, но она не является для них критической. Мы видим, экономика переводится на военные рельсы там, к сожалению, мы видим, что какие—то вооружения, которые они производили и до войны, они в три смены, по разным данным, работают и танки отправляются на фронт», – сказал дипломат.

«Мы видим мобилизацию, которая была сделана в октябре, и она фактически уже три-четыре месяца. Их мобилизовали, готовят к этой войне. Как бы их ни называли – чмобики и так далее, недооценивать это не стоит. Потому нам нужно смотреть вперед и надеяться, что в этом году будет победа, но критическая масса там еще не в наличии, это означает, что есть еще много механизмов, как усилить это эффективное давление», – отмечает Мельник.

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