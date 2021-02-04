Россия могла бы оставить Украину без электричества и пересадить Зеленского на велосипед

03.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Россия, несмотря на объявленные санкции, по-прежнему поставляет Украине электроэнергию и топливо (через посредничество Белоруссии). При желании Москва могла бы ввести реальные ограничения и довести Украину до ситуации дефицита энергоресурсов, однако не делает этого.

Об этом в эфире канала «ПолитВера» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сейчас явный дефицит электроэнергии из-за того, что наши дебилы, которые управляют министерствами и сидят в администрации президента, допустили возможность одновременного отключения нескольких энергоблоков АЭС – просто потому, что это выгодно Ахметову (поскольку основная нагрузка ложится на его угольные ТЭС).

Мы с Россией и Белоруссией находимся в единой энергосистеме. Киев повводил миллион санкций против России. Если бы Москва захотела ввести санкции, то сегодня просто надо было бы вводить веерные отключения электроэнергии по стране. Но этого же не делает Москва.

Аналогичная ситуация – с горючим. Горючка, которая идет из Белоруссии, она же происходит от российской нефти. Они при желании могли бы это «зарубить», и тогда Зеленский должен был бы ездить на велосипеде. Но Россия этого не делает», – сказал Михаил Погребинский.