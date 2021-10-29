«Россия молчит, но месть за «Байрактары» будет жестокой» – киевский эксперт

29.10.2021 17:58 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на временное молчание, реакция Москвы на применение Украиной «Байрактаров» в Донбассе будет решительной и жесткой.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил киевский политолог Константин Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не видим реакции РФ на применение Украиной на Донбассе турецких беспилотных летательных аппаратов, которые уничтожили российскую гаубицу. Это беспрецедентное событие, таким образом, Украина ещё не действовала. Казалось бы, Россия, кроме истерик на своих телеканалах, должна была ответить системным военно-дипломатическим образом. Россия молчит, но я бы ни в коем случае не успокаивался по поводу этого молчания. Потому что очевидно, что месть будет, и она будет жестокой, и нам к этому нужно быть готовыми», – сказал политолог.

Он отметил, что украинская армия воюет на российском топливе, но Россия это остановит.

«Как Россия может ответить? Мы помним, что до недавних пор каждый третий литр дизеля продавался на Украину Медведчуком, иными словами Россией. Прямо скажу, что мы с российской армией воевали на российском топливе и масле, а временами и на российских деталях. Сейчас Россия будет прикладывать все усилия, чтобы энергетически задушить Украину», – заключил Матвиенко.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Россия вместо того, чтобы давно обрушить экономическими санкциями правящий режим в Киеве, ведущий карательную операцию против Донбасса, позволяет работать схемам, обеспечивающим Украину топливом для бронетехники и энергоносителями.

Кроме того, раньше в Донецке отметили, что Украина целенаправленно пытается подорвать нефтебазу в Донецке, что может привести к большим жертвами и уничтожению части города.