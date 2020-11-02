Россия может быть только империей – экс-депутат Рады

02.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Имперский дух должен стать становым хребтом общественного мнения не только России, но и всех русских за её территорией.

Об этом в эфире YouTube-канала «Голос Правды» заявил экс-депутат Верховной рады, основатель «Союза левых сил» Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе стрима один из подписчиков выразил мнение, что Украина нужна России только для того, чтобы «показывать пальцем и говорить молодым: нельзя скакать туда, не зная, куда и зачем», и вообще, нужна ли России Украина – большой вопрос.

«Россия может быть только империей, – заявил Волга. – Россия может существовать только тогда, когда имперский дух не является чем-то негативным, тем, чего должны стесняться русские, а имперский дух должен стать становым хребтом общественного мнения не только России, а всех русских за территорией России».

«Иначе, Россия без имперского духа – это старуха с клюкой, которая разваливается. Вот – Украина отпала, вот – Белоруссия готовится отпасть, вот уже в подбрюшье возле Китая что-то бурлит, какие-то непонятные вещи происходят в Татарстане», – добавил экс-депутат.

Кроме того, он назвал подход своего подписчика «ельциновским».

«Подобное настроение было в эпоху Ельцина, когда всем казалось, что вокруг нас живут развитые европейцы, добрые США, мы смотрим их прекрасные голливудские фильмы про любовь и самопожертвование, что они все добрые, а потому не надо опасаться, нам не нужно уже дальше смотреть на какие-то имперские проекты, реализовывать их, можно оставаться такими, какими есть, и дальше всё будет хорошо. И в результате – распад по оконечностям, гражданские войны, Чечня и тому подобное.

Этот ельциновский дух – «а зачем нам вообще Кемска волость?» – это опасный дух, по моему мнению, недопустимый. И не забывайте, что на Украине живёт как минимум 10 миллионов русских людей, а тех людей, которые себя ощущают сопричастными к великой русской культуре, миллионов около 15-17, по разным соцопросам в разное время.

Когда менее опасно называть себя русским человеком, тогда таких больше, когда обостряется ситуация и русским называть себя опасно даже в социологических опросах, то таких становится меньше», – отметил Василий Волга.