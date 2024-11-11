Россия может единовременно нанести по Украине удар 400 ракетами

Российская Федерация накопила внушительный запас дальнобойных ракет для удара по Украине. Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Золотарева, кроме того, большие проблемы у ВСУ сложились как в оккупированной части Курской области, так и на Донбассе, где российская армия не собирается останавливаться.

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«Как бы то ни было, но массированных ракетных ударов по Украине, которые ожидали как раз к ноябрю, до сих пор нет. Да, кошмарят каждую ночь «Шахедами», но этой массированной ракетной атаки, которую ожидали, – 300-400 ракет по Украине, пока нет. Да, Харьков, Запорожье будут продолжать кошмарить – в этом никаких сомнений нет, но посмотрим, как развернется ситуация на юге Донбасса, с Курахово все безнадежно, Покровск – это то место, за которое придется упираться, поскольку падение может обвалить весь фронт и обернуться потерей остатков Славянско-Краматорской агломерации. Сложно на Купянском направлении, там все очень непросто, мягко говорят, и что делать с Курском… И в августе я говорил, что затягивание «курского сидения» будет работать только против Украины. Поскольку у нас явно все очень тяжело с подготовленными резервами, поскольку в Курской области оказались наиболее подготовленные и хорошо оснащенные части, которых критически не хватило как раз на юге Донбасса. Не знаю. Может быть, это так было задумано. Но те, кто грезил о том, что Курск – это какой-то размен, но явно размен с Курском не получается и, судя по всему, Курскую операцию в ближайшее время придется сворачивать. Но главное – не потерять еще территории. Судя из выступления Путина, останавливаться они пока не намерены, намерены дожать до условия того, что это будет выглядеть по сути, как капитуляция Украины», – заявил Золотарев.