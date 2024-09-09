Россия может готовить десант на правобережье Днепра – генерал Кривонос

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Россию устраивает, что Украина растянула фронт и использовала во вторжении в Курскую область резервы, стянутые с Донбасса. Сама же РФ теперь может применить свои резервы не только на Донбассе, где ее ждут, но и для десантной операции на правобережье.

Об этом в эфире экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Их на данном этапе удовлетворяет, что мы взяли на себя несколько сотен лишних километров по удержанию территории и оттянули свои силы из Донбасса. Также они могут перебросить свои силы и средства не обязательно на Курщину. Они могут ударить в тех местах, где мы не ждем. Например, тот же самый юг Украины. Совершить какую-то аэромобильную десантную операцию по захвату какого-то плацдарма на берегу Днепра. Потому у них есть маневры, и задача нашей разведки – не прошляпить и четко ориентироваться по возможностям врага», – заявил Кривонос.