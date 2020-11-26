Россия может и должна дать бой западным фальсификаторам истории – профессор МГУ

26.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Запад уже не одно десятилетие реализует политику, направленную на то, чтобы исключить Россию из числа победителей во Второй мировой войне, убрав ее из большой политики и лишив права на будущее.

Об этом во время конференции «Фальсификация истории Второй мировой войны за рубежом», которая проходила в Москве, заявил российский историк, профессор МГУ Александр Наумов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

По мнению Наумова, отправной точкой можно считать речь экс-президента США Джорджа Буша-младшего во время церемонии приема Литвы в члены НАТО.

«Больше не будет Мюнхена, больше не будет Ялты» – так заявил 23-го ноября 2002-го года на торжественной церемонии принятия Литвы в НАТО президент США Джордж Буш-младший. И, на самом деле, это не оговорка, как у нас принято считать, чудаковатого Буша, а вполне вписывается в логику, которая нацелена на попытку лишить Россию статуса победителя, выключить современную Россию из большой игры, большой политики, снизить возрастающее политическое влияние нашего государства.

Отсюда же идет преступная политика поддержки элитами западных стран националистических, а порой откровенно нацистских движений во многих постсоветских странах, лишь бы они были русофобскими, отсюда же идет и кампания по очернению России, сносу памятников и прочее. Другими словами, нам пытаются нанести вред, навязать некий лживый нарратив прошлого с целью нанести удар в настоящем и лишить будущего», – заявил Наумов.

По мнению ученого, для того, чтобы противостоять этому, России нужно выработать как политику поведения на Западе, так и среди своих союзников.

«На мой взгляд, следует самим резко активизировать отечественные инструменты мягкой силы, публичной дипломатии на этом направлении. Для этого не нужно каких-то сверхусилий, не нужно безумных финансовых затрат. Но при этом надо действовать ситуативно. На Западе уместно занять строго оборонительную, жестко оборонительную позицию, бороться с фейковыми новостями, развенчивать лживые мифы о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне, при этом, опираясь на объективные факты, которых появляется все больше и больше.

Речь идет о публикациях из российских архивов, которые до этого носили гриф «секретно». Теперь они появляются в открытом доступе в сети Интернет, переводятся на иностранные языки и любой желающий во всем мире может с этими документами легко ознакомиться и узнать подлинную историю Второй мировой войны.

А в остальном мире, в первую очередь, в странах-партнерах России, членах Евразийского экономического союза, странах группы БРИКС – следует действовать проактивно, создавать, популяризировать собственный нарратив о войне», – заключил профессор.