Россия может начать наступление, чтобы опередить поставки танков на Украину

Анатолий Лапин.  
31.01.2023 14:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия может опередить Украину и начать наступление, не дожидаясь поставки в ВСУ западных танков и тяжелого оружия.

Об этом в эфире телеканала DW заявил американский военный эксперт Джим Таунсенд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия может опередить Украину и начать наступление, не дожидаясь поставки в ВСУ западных...

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По мнению Таунсенда, речь идет о ближайшем времени – наступление ВС РФ может начаться в конце зимы-начале весны.

«Да, Россия начинает наращивать силы. Они также увеличивают запасы боеприпасов и оборудования. Конечно, есть ожидания, что весной, если не в конце зимы, когда почва еще будет твердой, Россия, судя по всему, начнет наступление.

Вполне возможно, россияне даже начнут наступать и раньше, если учтут поставки танков и попытаются опередить Украину, начав наступление первыми. Так что, думаю, нас ждут кровопролитные месяцы в конце зимы-начале весны», – заявил эксперт.

 

 

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