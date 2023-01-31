Россия может начать наступление, чтобы опередить поставки танков на Украину

Российская армия может опередить Украину и начать наступление, не дожидаясь поставки в ВСУ западных танков и тяжелого оружия.

Об этом в эфире телеканала DW заявил американский военный эксперт Джим Таунсенд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Таунсенда, речь идет о ближайшем времени – наступление ВС РФ может начаться в конце зимы-начале весны.

«Да, Россия начинает наращивать силы. Они также увеличивают запасы боеприпасов и оборудования. Конечно, есть ожидания, что весной, если не в конце зимы, когда почва еще будет твердой, Россия, судя по всему, начнет наступление.

Вполне возможно, россияне даже начнут наступать и раньше, если учтут поставки танков и попытаются опередить Украину, начав наступление первыми. Так что, думаю, нас ждут кровопролитные месяцы в конце зимы-начале весны», – заявил эксперт.