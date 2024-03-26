Россия может начать уничтожение американских спутников

Константин Серпилин.  
26.03.2024 08:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Космос, Россия, США, Украина


В ближайшее время российская армия увеличит количество атак по расположенным на Украине объектам и даже уничтожить помогающий ВСУ «Старлинк».

Об в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшее время российская армия увеличит количество атак по расположенным на Украине объектам и...

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«Я думаю, сейчас мы увидим значительный всплеск подобных атак. Они уже наносили удары по объектам НАТО, назовём их складами НАТО, расположенным на границе с Польшей на Западной Украине. Это произошло за последние дни.

Они нацелены на любую базу, на любой объект, где есть иностранный персонал. Они не заботятся о том, чтобы ограничиться только украинцами. Они набирают обороты в полную силу», – сказал Джонсон.

«И я не удивлюсь, если они предпримут какие-то действия против системы «Старлинк» Илона Маска. Потому что эта компьютерная сеть используется для сбора и отправки информации, которая используется для нацеливания на российских мирных жителей.

До сих пор они воздерживались от этого, чтобы [перевести войну] в космос и сферу спутников. Но я думаю, что они скажут: «Хорошо, мы положим конец всему этому сбору западной разведки», – резюмировал аналитик.

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