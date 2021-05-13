Россия может найти в Европе союзников для отрыва Сербии от Брюсселя

13.05.2021, Москва, Елена Острякова

Россия должна развивать торгово-экономические отношения с Сербией, чтобы сделать ее более независимой от Евросоюза и укрепить в ее пророссийской политике, которая позволяет маленькой балканской стране – единственной в Европе не присоединяться к антироссийским санкциям.

Об этом в эфире youtube-канала «Политическая Россия» заявил политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сербы всегда были нашими союзниками, другое дело, что Сербия – это страна маленькая, она экономически зависит от ЕС. И мы можем сохранить их, как союзников, только если будем развивать торгово-экономические отношения, которые сделают Сербию более-менее независимой от стран доминирующих в ЕС. А на пути реализации этого проекта, как вы понимаете, существует громадное количество препятствий. Нам никто не позволит это сделать», – сказал Маухин.

Он отметил, что другие европейские страны, которые пытались противодействовать политике ЕС в отношении России, были сломлены Брюсселем.

«Кстати, некоторые страны действительно пытаются вести такую взвешенную политику. Я имею в виду Австрию, Венгрию, благодаря позиции руководства этих стран. Но видно, что у них не получается. Хрестоматийным примером тут является Италия, которая хотела бы и даже могла бы, но состояние ее экономики не позволяет оппонировать Германии и Франции, которые буквально затаптывают ее в Брюссельскую реальность. И Рим просто не может противопоставить то, что он мог бы и хотел бы, возможно, противопоставить даже в качестве обоснованного экономического мнения в противовес тому санкционному беспределу, вакханалии, которую развязал Брюссель в отношении России», – сказал Мухин.