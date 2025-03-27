Россия может нанести катастрофический ущерб США своим ядерным оружием – глава Нацразведки США

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Россия обладает самым мощным ядерным потенциалом в мире, способным нанести катастрофический ущерб США и другим странам.

Об этом, в ходе своего доклада в Комитет по разведке Палаты Представителей США заявила директор Национальной разведки Штатов Тулси Габбард, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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