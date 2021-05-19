Россия может не переварить 30 миллионов «инопланетных» украинцев

19.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

За последние 30 лет Украина превратилась в цивилизационно отличное от России государство, и население там, хоть и похоже на российское, но имеет другое мышление.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, из-за этого Украина может стать слишком тяжелым бременем для России в случае ее возвращения.

«Когда 30-летнее жительство в разных системах просто приводит к тому, что вполне лояльно настроенные по отношению к России граждане Украины не понимают, не верят и не умеют жить в той системе координат, которая сейчас прописана в России. Почему зачастую совершенно обычные граждане российские, сталкиваясь с гражданами Украины в быту, причем с лояльно настроенными по отношению к России, без каких-то бандеровских закидонов, потом хватаются за голову и говорят: «Боже мой, какой ужас, я не хочу с ними жить в одном государстве»?

Не потому, что это плохие люди, не потому, что они в другой цвет покрашены – даже идеологически они могут быть вполне совпадающими, но они привыкли жить в другой системе – системе насквозь коррупционной, где не украл – не выжил. Причем они этого даже не замечают. Когда они дают взятки, пытаются обойти закон и так далее, то они это считают нормальным поведением. А россиян это уже шокирует. Может быть, 20 лет назад это бы воспринималось вполне нормально, потому что сами так жили, то сейчас это уже шокирует, уже забыли то время…

Здесь Россия сталкивается с огромными трудностями, потому что с одной стороны понятно, что эти земли не могут валяться пустыми и не могут находиться под контролем какой-то враждебной России силы. Для того, чтобы избежать и одного, и второго, необходимо каким-то образом устанавливать над ними свой контроль. Но прямой государственный контроль над всей Украиной установить очень сложно – в течение какого-то короткого времени не то, что невозможно, а просто невыгодно. Так как мы сталкиваемся с миллионами людей, живущими в другой цивилизации.

Для России, которая решает массу внутренних проблем и массу геополитических, [появляется] еще одна, причем огромная проблема. Не надо забывать, что Германия перенапряглась от одного миллиона беженцев в весь ЕС, в 16-м году. В весь ЕС – полмиллиарда населения, и Германия перенапряглась. А это минимум 20, а то и 30 миллионов, потому что могут же вернуться гастарбайтеры из Европы тоже», – заявил Ищенко.