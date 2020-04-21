Россия может не продлить санкции по списку украинских фигурантов – эксперт

21.04.2020, Киев, Игорь Петров

Исключение из российского санкционого списка Вадима Новинского свидетельствует о том, что Россия может снять санкции со всех его фигурантов.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива».

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«Санкции должны были быть продлены 1 апреля, и если такие санкции не продлеваются, то они должны были автоматически сняться.

Но из-за суматохи в связи с пандемией этим, видимо, никто не занимался. Если это так, то с других фигурантов санкционного списка санкции будут снимать постепенно – объявлять о снятии.

С другой стороны, это может быть связано с самим Вадимом Новинским – он в этом списке оказался совершенно парадоксальным образом. Уж Россия не должна была его преследовать, учитывая его поддержку УПЦ и другие его действия.

Поэтому внесение его в санкционый список выглядело странно. А вот снятие санкций выглядит логично. Думаю, санкции будут сниматься и с других.

Или вообще объявят, что санкции прекратили по формальному показателю, что они утратили силу», – предположил Павел Рудяков.