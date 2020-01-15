Россия может обставить по-своему даже вариант с миротворцами в Донбассе – Марчук

15.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Даже если бы Украина добилась вплетения в минский процесс миротворческого контингента, «смертельная опасность для украинской государственности» никуда бы не делась.

Об этом в интервью «Главкому» рассказал экс-глава СБУ Евгений Марчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Россия будет делать все, чтобы формула, которая прописана в Минске и которую любит цитировать Путин (сначала выборы, а уже потом украинский контроль за рубежом), была реализована. Владимир Зеленский в Париже правильно сказал, что у него другое видение этой проблемы. Но реализация этого другого видения будет очень непростой», – переживает Марчук.

В качестве альтернативы он озвучил собственную, ничего не имеющую общего с «Минском» схему, основанную на идее ввода миротворцев.

«Мы знаем, что Россия соглашалась на миротворцев только на линии соприкосновения. Участие миротворцев можно было бы разделить во времени на несколько этапов, а мы, в свою очередь, разбили бы на столько же этапов политическую реформу.

Затем эти два процесса четко синхронизируются и стороны продвигаются вперед, проверяя чистоту выполнения каждого этапа. Миротворцы выходят на линию соприкосновения, а мы реализуем первый этап политической реформы.

Миротворцы с украинскими пограничниками выходят на государственную границу – мы проводим заключительный этап политической реформы.

Однажды прорабатывалось даже пять этапов: последняя фаза делилась на три подэтапа. Собственно, последний этап – это одновременный выход миротворцев и наших пограничников на границу и проведение выборов в ОРДЛО», – разглагольствует Марчук.

При этом экс-чиновник с негативом отозвался вообще о перспективе проведения выборов в ЛДНР уже этой осенью, вместе с украинскими.

«Даже если представить, что все договоренности до осени 2020 будут Россией и ОРДЛО выполнены, то поспешные выборы там в этом году заложат гигантскую мину замедленного действия под украинскую государственность. Я могу это очень подробно обосновать.

Нужно как минимум три, а то и пять лет переходного периода нормализации и трансформации этих территорий к демократии с участием соответствующих структур ООН. Мы же не настолько наивны, чтобы представить себе, что уже осенью этого года оккупированная территория ОРДЛО сама по себе превратится в образец демократии, полностью сравняется с политико-правовым устройством всей Украины и атмосфера для выборов будет там такая же, как и по всей Украине», – заявил Марчук

В то же время, по его словам, сценарий «миротворцы-политреформа-граница-выборы» при сбое, на определённом этапе, также может оказаться опасным для Украины

«Политическая реформа с нашей стороны – это сложный процесс, который фиксируется в законодательстве и отработать его назад очень трудно.

В процессе выполнения указанного сценария российская сторона может придумать, что якобы Украина нарушила в чём-то договоренность и чего-то не выполнила и остановить весь процесс миротворцев или даже требовать вернуться на прежние позиции.

А нам быстро отыграть назад этап политреформы будет почти невозможно», – паникует Марчук.