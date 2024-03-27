Россия может объявить на Украине «АТО» вместо «СВО» – Бондаренко

Вадим Москаленко.  
27.03.2024 23:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Причастность украинских спецслужб к теракту в Москве даёт России право приравнять украинское государство к террористам – и начать наносить удары по центрам принятия решений, и даже уничтожить президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Причастность украинских спецслужб к теракту в Москве даёт России право приравнять украинское государство к...

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«Россия начинает раскручивать версию, что существует смычка исламского фундаментализма и украинского национализма, и что они выступают теперь как единое целое.

И оба этих направления являются продуктами деятельности западных спецслужб, которые направляют и исламских радикалов, и украинских националистов в одно и то же русло.

И с подачи российских СМИ Украину сейчас будут представлять именно как отъявленных террористов. Ещё я не удивлюсь, если нам покажут содержимое карманов таджиков, которых арестовали, и там окажутся визитки Яроша. Лишь показать, что это готовилось на Украине, и есть украинский след», – паясничал Бондаренко.

Он подчеркнул, что теперь Россия может усилить удары, и начать даже начать уничтожать украинские центры принятия решений.

«В таком случае Россия может начинать более массированное наступление на украинские позиции, бомбить с большим цинизмом. Если сейчас они постоянно говорят, что не бомбят центры принятия решений. Путин в прошлом году говорил: «Я могу гарантировать, что Зеленский не является целью для России».

А теперь, в случае объявления вместо Специальной военной операции антитеррористической операции на Украине, мишенями будут как раз именно центры принятия решений», – выдал политолог несложный анализ.

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