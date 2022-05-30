Россия может объявить правопреемницами Украины ее освобожденные части – Ищенко

Новости Украины

Польские войска могут вступить в войну на Украине, переодевшись в форму ВСУ. Противодействовать этому можно двумя способами – либо начать боевые действия против Польши, но это прямой конфликт с НАТО, либо объявить Украиной освобожденные территории, а подконтрольную Киеву территорию – захваченной.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ищенко, столицей признаваемой Россией Украины может стать, например, Херсон.

«Единственное, что я здесь вижу – мы со своей стороны можем сделать то же самое. Отозвать признание киевского правительства, создать где-нибудь в Херсоне или в Запорожье, в Энергодаре правительство другой Украины, которое заявит, что Польша совершила против Украины агрессию, Зеленский – предатель родины, отдал украинские земли Польше, может Польше хоть войну объявлять. Тоже может попроситься в состав России или принять решение об особых правах русских на Украине. В Донецке нашли танки, пушки и самолеты бы нашли при необходимости, и эти могут найти. Запас большой, сейчас трофеев набрали. Тем более, это же не маленький Донецк и Луганск, а уже большие освобожденные территории, где много заводов всяких. Там можно и космический корабль построить при необходимости», – отметил он.

«Но это достаточно рискованный будет шаг, понятное дело, поскольку это поднимает конфликт уже на другой уровень. Но если поляки пойдут по пути присутствие польских войск на Украине под видом украинских, то я вижу только такой эквивалентный ответ, потому что все другие приводят либо к войне с Польшей, а это война с НАТО – и тогда уже НАТО будет решать, кто на кого напал, и когда, в каком виде в эту войну втягиваться. То есть, Соединенные Штаты получают право выбора, они решают – воюют, не воюют, если воюют, то как и с кем. Либо же делать вид, что мы воюем на Украине, границу не переходим, но тогда можно так присылать и польские, и румынские – какие угодно войска», – заключил Ищенко.