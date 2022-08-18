Россия может обзавестись заводом «Байрактаров» на Украине

18.08.2022  16:54 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Турция, Украина
Новости Украины

Даже если завод по производству турецких БПЛА «Байрактар» и будет построен на Украине, это никак не сможет повлиять на ход спецоперации.

Об этом в эфире ток-шоу «Дайте сказать!» заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если завод по производству турецких БПЛА «Байрактар» и будет построен на Украине, это...

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«Компания «Байрактар» сейчас планирует на территории Украины производить беспилотники и купили уже земельный участок. Как это повлияет на ход спецоперации?», – задала вопрос ведущая.

«Никак. По той простой причине, что для производства этого оружия и строительства этого завода нужно пару лет. За пару лет вопрос Украины будет решен», – сказал Сивков.

Также эксперт сделал акцент на том, что если завод все же будет построен, по итогу будет приносить пользу уже или «умеренной Украине», или напрямую России. Также он высказал предположение о том, зачем Турция сейчас поступает именно так.

«Я не исключаю что имеет место хорошая предоплата. А поэтому что там будет с заводом, хозяевам, вернее тем, кто строит этот завод, абсолютно безразлично. К тому же, хочу заметить одну вещь, что Турция – страна, которую можно охарактеризовать «Кошка, которая гуляет сама по себе». Она и нашим, и вашим», – констатировал военный эксперт.

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