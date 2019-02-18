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18.02.2019, Москва, Галина Шершнева
 
Война, Донбасс, Политика, Россия
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Россия может остановить войну на Донбассе, признав ЛДНР

Сегодня Украиной управляют црушники и олигархи в лице Порошенко, которые кроме войны, пьянки и воровства ничего предложить не могут людям.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы давно признал Донецкую и Луганскую республики. Они проголосовали, они мужественно поднялись на защиту Русского мира и собственной безопасности. Мы признали Южную Осетию — там не стреляют. Признали Абхазию — не стреляют. Почему не признаем ЛДНР?», – поинтересовался политик.

Он полагает, что у России нет ясной стратегии по отношению к Украине.

«У нас послы: один сторожил трубу, а второй делил конфеты и доходы с Порошенко. Сейчас нет представительства на Украине. Наши телевизионные передачи по Украине: если вы дома будете без конца ругаться и орать, то самая дружная семья разбежится через неделю. На памятнике на Крещатике были выбиты слова Ленина: только в союзе с рабочими и крестьянами России Украина может быть самостоятельной и независимой. Сегодня там управляют црушники и олигархи в лице Порошенко, которые кроме войны, пьянки и воровства ничего предложить не могут», – сказал Зюганов.

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